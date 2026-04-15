Слот — о травме Экитике: "Выглядит все плохо"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал травму форварда клуба Уго Экитике, которую он получил в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:2).

"Выглядит все плохо, но пока сложно сказать, насколько все серьезно. Завтра (15 апреля) узнаем подробности", — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.

Экитике получил повреждение в середине первого тайма и не смог самостоятельно покинуть поле – его унесли на носилках. На 31-й минуте вместо Уго на поле появился Мохамед Салах.

По сумме двух встреч "ПСЖ" обыграл мерсисайдцев со счетом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Реал" Мадрид — "Бавария".