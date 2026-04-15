"Атлетико" затроллил "Барселону" после вылета из ЛЧ отсылкой на камбэк Леброна - ФОТО

Пресс-служба мадридского "Атлетико" затроллила "Барселону" после выхода в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе "Сивитас Метрополитано" в Мадриде, сообщает İdman.Biz.

Мадридцы одержали победу по сумме двух встреч (2:0, 1:2). После первого матча фанаты каталонцев запустили тренд в соцсетях, ставя на аватарки фотографии игроков команды в темных очках и с наушниками, отсылаясь к фото Леброна Джеймса времен камбэка "Кливленда" в финальной серии НБА-2016. После ответного четвертьфинала в соцсетях "Атлетико" были опубликованы фото футболистов мадридцев в темных очках и с наушниками.