17 Апреля 2026 12:40
"Барселона" продлит контракт с Фликом в обмен на титул

Руководство футбольного клуба "Барселона" приняло решение о долгосрочном продлении соглашения с Ханси Фликом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, триумф в чемпионате Испании станет ключевым условием для подписания нового контракта, рассчитанного до 2028 года.

Отметим, что на данный момент "Барселона" уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский "Реал" на 9 очков за семь туров до финиша сезона. Клуб намерен предложить тренеру двухлетнее соглашение с опцией продления еще на один сезон. Сам Флик ранее публично заявил, что "Барселона" станет последним клубом в его тренерской карьере.

İdman.Biz
