Из Мадрида в Лондон: "Арсенал" готов выложить 90 миллионов евро за Арду Гюлера

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Турции Арда Гюлер может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах молодого игрока заинтересован один из лидеров британского футбола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Goal, лондонский "Арсенал" рассматривает возможность трансфера 20-летнего футболиста в летнее окно. Руководство "канониров" намерено предпринять попытку подписания игрока, несмотря на его долгосрочный контракт с "королевским клубом", который рассчитан до июня 2029 года.

На данный момент рыночная стоимость турецкого полузащитника оценивается в 90 миллионов евро. В текущем сезоне Ла Лиги Гюлер провел 31 матч, забил 4 гола и оформил 8 результативных передач, став одним из самых эффективных молодых игроков чемпионата Испании.