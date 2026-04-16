УЕФА не включил Арду Гюлера в список лучших игроков недели ЛЧ - ФОТО

УЕФА официально представил список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов. Победитель будет определен путем голосования болельщиков на официальном портале организации.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на сайт турнира, в список номинантов вошли:

Усман Дембеле ("ПСЖ")

Майкл Олисе ("Бавария")

Дани Ольмо ("Барселона")

Мартин Субименди ("Арсенал")

Болельщики и эксперты обратили внимание на отсутствие в списке полузащитника мадридского "Реала" Арды Гюлера. Турецкий футболист отметился дублем в Мюнхене в матче против "Баварии" (3:4), однако этого перформанса оказалось недостаточно для попадания в финальный список кандидатов от УЕФА.

Имя победителя будет объявлено после завершения голосования.