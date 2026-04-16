16 Апреля 2026 18:32
Бернарду Силва покидает "Манчестер Сити" летом 2026 года: официальное заявление игрока

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва покинет "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона. О своем решении игрок сообщил в социальных сетях, что позже было официально подтверждено пресс-службой клуба.

Как сообщает İdman.Biz, Бернарду выступает за "горожан" с 2017 года. За девять лет в Манчестере он стал обладателем 19 значимых трофеев, включая кубок Лиги чемпионов и шесть титулов чемпиона английской Премьер-лиги. Португалец был непосредственным участником исторических достижений клуба: набора 100 очков в сезоне АПЛ, завоевания "требла" и установления рекорда в четыре чемпионства подряд.

"Этот город и этот клуб дали мне гораздо больше, чем я когда-либо мог надеяться. То, что мы выиграли и чего достигли вместе — это наследие, которое навсегда останется в моем сердце. Я пришел в 'Ман Сити' игроком и ухожу одним из вас, болельщиком клуба на всю жизнь", — написал полузащитник в своем прощальном обращении.

Бернарду Силва также поблагодарил Пепа Гвардиолу, партнеров по команде и болельщиков за безусловную поддержку, призвав фанатов насладиться последними неделями текущего сезона и продолжать верить в команду.

