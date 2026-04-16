Крайний нападающий "Баварии" Майкл Олисе признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт соревнования на странице в социальной сети X.

Французский вингер отметился голом в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (4:3).

В голосовании Олисе опередил нападающего "ПСЖ" Усмана Дембеле с дублем в ворота "Ливерпуля" (0:2), полузащитника "Арсенала" Мартина Субименди и хавбека "Барселоны" Даниэля Ольмо с результативной передачей во встрече с мадридским "Атлетико" (1:2).

На стадии полуфинала Лиги чемпионов мюнхенский клуб встретится с "ПСЖ". Первый матч состоится 28 апреля, ответный — 6 мая.