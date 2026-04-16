Юлиан Нагельсман может возглавить английский гранд?

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. На текущий момент ведется работа по поиску спортивного проекта для 38-летнего специалиста в Англии. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, посредники предложили кандидатуру Нагельсмана "Ливерпулю", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсеналу". На текущий момент "Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал" не отреагировали на это предложение. Ожидается, что все три клуба поддержат действующих тренеров. В свою очередь, в "Манчестер Сити" ожидают решения Хосепа Гвардиолы о будущем, при этом "горожане" ищут потенциальных претендентов на случай ухода испанца.

Нагельсман возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.