"Арсенал" и "Бавария" вступили в борьбу за защитника "Айнтрахта"

Лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария" заинтересованы в подписании защитника франкфуртского "Айнтрахта" Натаниэля Брауна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, оба клуба уже включились в борьбу за 23-летнего футболиста сборной Германии.

По информации источника, интерес к Брауну заметно усилился после того, как главный тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсман включил защитника в заявку команды на чемпионат мира.

Отмечается, что "Арсенал" и "Бавария" считаются главными претендентами на игрока, а руководство "Айнтрахта" понимает, что удержать футболиста будет сложно. При этом франкфуртский клуб намерен выручить за трансфер не менее 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Натаниэль Браун провел за "Айнтрахт" 42 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 40 миллионов евро.