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Ямаль признан самым дорогим футболистом мира

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2026 23:33
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Ямаль признан самым дорогим футболистом мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал новый рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на CIES, первое место в списке занял 18-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, трансферная стоимость которого оценена в 358,1 миллиона евро.

Вторую строчку рейтинга занял нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд с показателем 227,3 миллиона евро. Замкнул тройку лидеров форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, оцененный в 165,7 миллиона евро.

В первую десятку также вошли Майкл Олисе ("Бавария"), Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Дезире Дуэ ("ПСЖ"), Кенан Йылдыз ("Ювентус"), Нико О'Райли ("Манчестер Сити"), Арда Гюлер ("Реал") и Пау Кубарси ("Барселона").

Рейтинг был составлен на основе собственной статистической модели CIES и включает 100 футболистов со всего мира.

Среди других известных игроков Коул Палмер занял 21-е место, Хулиан Альварес расположился на 22-й позиции, Хвича Кварацхелия стал 26-м, а Винисиус Жуниор оказался лишь на 50-й строчке списка.

İdman.Biz
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