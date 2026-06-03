Ямаль признан самым дорогим футболистом мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал новый рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на CIES, первое место в списке занял 18-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, трансферная стоимость которого оценена в 358,1 миллиона евро.

Вторую строчку рейтинга занял нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд с показателем 227,3 миллиона евро. Замкнул тройку лидеров форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, оцененный в 165,7 миллиона евро.

В первую десятку также вошли Майкл Олисе ("Бавария"), Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Дезире Дуэ ("ПСЖ"), Кенан Йылдыз ("Ювентус"), Нико О'Райли ("Манчестер Сити"), Арда Гюлер ("Реал") и Пау Кубарси ("Барселона").

Рейтинг был составлен на основе собственной статистической модели CIES и включает 100 футболистов со всего мира.

Среди других известных игроков Коул Палмер занял 21-е место, Хулиан Альварес расположился на 22-й позиции, Хвича Кварацхелия стал 26-м, а Винисиус Жуниор оказался лишь на 50-й строчке списка.