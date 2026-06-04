4 Июня 2026
RU

Перес подтвердил возвращение Моуринью в "Реал" в случае победы на выборах - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 00:41
14
Перес подтвердил возвращение Моуринью в "Реал" в случае победы на выборах

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подтвердил, что назначит Жозе Моуринью главным тренером команды в случае победы на предстоящих выборах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на предвыборный штаб Переса, в социальной сети X был опубликован агитационный ролик, в котором португальский специалист появляется в форме "Реала" и произносит: "Да!", после чего следует призыв голосовать за действующего президента клуба.

Выборы президента мадридского клуба состоятся 7 июня. Соперником Переса станет испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

Жозе Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. За этот период мадридцы выиграли чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.

В настоящее время португальский специалист работает главным тренером "Бенфики".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ДР Конго сыграла вничью с Данией перед стартом ЧМ-2026
00:58
Мировой футбол

ДР Конго сыграла вничью с Данией перед стартом ЧМ-2026

Соперник Узбекистана по групповому этапу не сумел забить в товарищеском матче

"Манчестер Сити" и "Челси" обсуждают компенсацию за Мареску
00:32
Мировой футбол

"Манчестер Сити" и "Челси" обсуждают компенсацию за Мареску

Назначение итальянского специалиста может быть оформлено уже в ближайшие дни

Суд закрыл дело против Лапорты по обвинению в мошенничестве
00:16
Мировой футбол

Суд закрыл дело против Лапорты по обвинению в мошенничестве

Президент "Барселоны" избежал судебного преследования по делу об инвестиционных проектах

Ямаль признан самым дорогим футболистом мира
3 Июня 23:33
Мировой футбол

Ямаль признан самым дорогим футболистом мира

Холанд и Мбаппе вошли в первую тройку рейтинга CIES
"Арсенал" и "Бавария" вступили в борьбу за защитника "Айнтрахта"
3 Июня 22:59
Мировой футбол

"Арсенал" и "Бавария" вступили в борьбу за защитника "Айнтрахта"

Натаниэль Браун может покинуть немецкий клуб после чемпионата мира

"Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Интера"
3 Июня 22:45
Мировой футбол

"Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Интера"

Туринский клуб включился в борьбу за защитника "Аталанты" Марко Палестру

Самое читаемое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра
1 Июня 10:29
Другое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана подвел итоги крупных международных событий, новых проектов и роста интереса к массовому спорту в стране

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027