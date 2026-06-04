Перес подтвердил возвращение Моуринью в "Реал" в случае победы на выборах - ВИДЕО

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подтвердил, что назначит Жозе Моуринью главным тренером команды в случае победы на предстоящих выборах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на предвыборный штаб Переса, в социальной сети X был опубликован агитационный ролик, в котором португальский специалист появляется в форме "Реала" и произносит: "Да!", после чего следует призыв голосовать за действующего президента клуба.

Выборы президента мадридского клуба состоятся 7 июня. Соперником Переса станет испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

Жозе Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. За этот период мадридцы выиграли чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.

В настоящее время португальский специалист работает главным тренером "Бенфики".