ДР Конго сыграла вничью с Данией перед стартом ЧМ-2026

Сборная ДР Конго провела товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, команда встретилась со сборной Дании на стадионе "Морис Дюфран" в бельгийском Льеже.

Встреча завершилась без забитых мячей - 0:0. Несмотря на ряд опасных моментов, ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника.

Для сборной ДР Конго этот матч стал частью подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

На групповом этапе мирового первенства африканская команда сыграет в группе K вместе со сборными Португалии, Колумбии и Узбекистана.

Сборная Дании участия в чемпионате мира не примет, уступив Чехии в решающем стыковом матче за путевку на турнир.