"Галатасарай" готов предложить вингеру "Милана" 10 млн евро в год

Нападающий "Милана" Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Даниэле Лонго, интерес к португальскому футболисту проявляет "Галатасарай".

По информации источника, турецкий клуб готов предложить 26-летнему вингеру контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год, а также бонусы в размере еще 2 миллионов евро.

При этом "Милан" намерен получить за трансфер игрока около 60 миллионов евро.

Ранее Леау заявил, что летом покинет итальянский клуб.

В минувшем сезоне португалец провел 31 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал три результативные передачи.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Рафаэла Леау составляет 50 миллионов евро.