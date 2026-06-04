"Галатасарай" готов предложить вингеру "Милана" 10 млн евро в год

Нападающий "Милана" Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Даниэле Лонго, интерес к португальскому футболисту проявляет "Галатасарай".
По информации источника, турецкий клуб готов предложить 26-летнему вингеру контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год, а также бонусы в размере еще 2 миллионов евро.
При этом "Милан" намерен получить за трансфер игрока около 60 миллионов евро.
Ранее Леау заявил, что летом покинет итальянский клуб.
В минувшем сезоне португалец провел 31 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал три результативные передачи.
Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Рафаэла Леау составляет 50 миллионов евро.