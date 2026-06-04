Италия одержала минимальную победу над Люксембургом

Сборная Италии обыграла Люксембург в товарищеском матче, который состоялся на стадионе "Стад де Люксембург".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой итальянской команды со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте. Отличился нападающий "Интера" Франческо Эспозито, который принес "Скуадре адзурре" победу в начале второго тайма.

Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Юем Коем.

Напомним, что ни Италия, ни Люксембург не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 национальных сборных.