Суд закрыл дело против Лапорты по обвинению в мошенничестве

Провинциальный суд Барселоны закрыл дело против президента "Барселоны" Жоана Лапорты, которого обвиняли в мошенничестве, связанном с инвестиционными проектами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, решение принято по иску бывшего испанского теннисиста Альберта Рамоса, вложившего в 2016 году 100 тысяч евро в проекты компаний Core Store и CSSB Limited.

Помимо Лапорты, в числе фигурантов дела проходили вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте, а также бывшие директора клуба Хавьер Сала-и-Мартин и Жоан Оливер.

Рамос утверждал, что инвестировал средства, полагаясь на репутацию известных футбольных функционеров, а после провала проекта обвинил организаторов в создании ложного представления о его надежности и финансовой устойчивости.

Однако суд не нашел доказательств того, что имена Лапорты, Юсте или Сала-и-Мартина использовались для введения инвесторов в заблуждение. В решении отмечается, что проект был реальным, а инвестор в течение двух лет получал дивиденды.

Суд также указал, что финансовые проблемы возникли из-за непредвиденных обстоятельств, включая исключение клуба "Реус Депортиу" из Профессиональной футбольной лиги Испании в 2019 году и последствия пандемии коронавируса.

Кроме того, было установлено, что Рамос обладал информацией о состоянии проекта и причинах задержек выплат, что делает версию о намеренном обмане маловероятной.

По данным источника, это решение может оказать влияние и на два других дела против Лапорты, инициированных инвесторами тех же компаний.