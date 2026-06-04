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"Манчестер Сити" и "Челси" обсуждают компенсацию за Мареску

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 00:32
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"Манчестер Сити" и "Челси" обсуждают компенсацию за Мареску

Футбольный клуб "Манчестер Сити" продолжает переговоры с "Челси" по поводу выплаты компенсации за Энцо Мареску.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, стороны рассчитывают согласовать сумму выплаты уже на этой неделе.

Ранее появилась информация, что итальянский специалист станет новым главным тренером "горожан", сменив на этом посту Хосепа Гвардиолу.

По данным источника, трехлетний контракт между Мареской и "Манчестер Сити" пока не согласован окончательно, однако все ключевые вопросы должны быть урегулированы в ближайшие дни.

Также обсуждаются сроки официального объявления о назначении, состав тренерского штаба и другие организационные детали.

Напомним, Энцо Мареска возглавлял "Челси" с июня 2024 года по январь 2026 года.

İdman.Biz
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