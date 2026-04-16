16 Апреля 2026
RU

Экитике обратился к болельщикам "Ливерпуля" после тяжелого повреждения

Мировой футбол
Новости
16 Апреля 2026 20:06
12
Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике обратился к болельщикам после того, как у него диагностировали повреждение ахиллова сухожилия, из-за которого он выбыл до конца сезона и не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года.

"Это тяжело, может быть, даже несправедливо… Но я благодарен, что это происходит со мной здесь, среди вас. Я не один. Ваша сила и ваша любовь будут моей движущей силой. До скорой встречи, "Энфилд", — приводит İdman.Biz публикацию Экитике в социальной сети X.

Французский нападающий травмировался в первом тайме ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:2). Футболист покинул поле на носилках.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Объявлена команда недели Лиги чемпионов
20:22
Мировой футбол

Объявлена команда недели Лиги чемпионов

Действующим победителем Лиги чемпионов является "ПСЖ"
Месси стал владельцем клуба из Каталонии
19:50
Мировой футбол

Месси стал владельцем клуба из Каталонии

Спройлер: это не "Барса"
Майкл Олисе признан игроком недели в Лиге чемпионов
19:34
Мировой футбол

Майкл Олисе признан игроком недели в Лиге чемпионов

Француз - автор победного мяча в ворота "Реала"
Бернарду Силва покидает "Манчестер Сити" летом 2026 года: официальное заявление игрока
18:32
Мировой футбол

Бернарду Силва покидает "Манчестер Сити" летом 2026 года: официальное заявление игрока

После 19 трофеев и 6 титулов АПЛ 31-летний полузащитник ищет новый вызов
"Дерби харамбола": полуфинал "Арсенала" и "Атлетико" ждут больше, чем финал Лиги чемпионов?
18:02
Мировой футбол

"Дерби харамбола": полуфинал "Арсенала" и "Атлетико" ждут больше, чем финал Лиги чемпионов? - ВИДЕО

Противостояние Микеля Артеты и Диего Симеоне в 1/2 финала главного еврокубка стало эпицентром нового футбольного культа
Из Мадрида в Лондон: "Арсенал" готов выложить 90 миллионов евро за Арду Гюлера
15:45
Мировой футбол

Из Мадрида в Лондон: "Арсенал" готов выложить 90 миллионов евро за Арду Гюлера

"Канониры" нацелились на турецкого вундеркинда "Реала"

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле