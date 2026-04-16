"Реал" отказался от традиции: "чемпионского коридора" для "Барселоны" в Эль Класико не будет

16 Апреля 2026 14:22
"Реал" отказался от традиции: "чемпионского коридора" для "Барселоны" в Эль Класико не будет

Мадридский футбольный клуб "Реал" не будет устраивать "чемпионский коридор" (guard of honour) для своего принципиального соперника — "Барселоны".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito, мадридский клуб не намерен проводить торжественное приветствие соперника перед матчем Эль Класико, который запланирован на 10 мая. Решение руководства останется неизменным, даже если "Барселона" официально гарантирует себе титул чемпиона Испании до начала этой встречи.

Отметим, что "чемпионский коридор" в испанском футболе является символом спортивного признания и уважения между соперниками. В истории отношений двух грандов были примеры соблюдения этой традиции: в частности, в 2008 году "Реал Мадрид" приветствовал досрочно выигравшую чемпионат "Барселону" на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Несмотря на многолетнюю напряженность, этот жест всегда считался актом верности принципам "фэйр-плей".

