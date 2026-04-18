Коул Палмер: "В Манчестере для меня ничего нет"

Лидер "Челси" Коул Палмер внес ясность в вопрос своего будущего на фоне участившихся слухов о его возможном трансфере. В последние месяцы СМИ связывали имя атакующего полузащитника с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако сам игрок категорически отверг эти предположения.

Как сообщает İdman.Biz, Палмер подчеркнул, что его полностью устраивает жизнь и карьера в Лондоне. "Все просто разговаривают. Я смеюсь, когда вижу это. Конечно, Манчестер — мой дом, там вся моя семья, но я не скучаю по нему. Когда я возвращаюсь туда, я думаю, что там для меня ничего нет. У меня нет планов покидать "Челси"", — заявил футболист.

По словам полузащитника, сейчас он сосредоточен на решении текущих задач команды. Впереди у "синих" полуфинал Кубка Англии и борьба за позиции, дающие право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Палмер отметил, что попадание в главный еврокубок откроет клубу возможности для приглашения новых статусных игроков. Напомним, что действующее соглашение Коула Палмера с "Челси" рассчитано до лета 2033 года.