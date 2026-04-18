УЕФА начала расследование против 'Баварии' после матча с 'Реалом'"

18 Апреля 2026 10:43
УЕФА начала официальное дисциплинарное расследование в отношении мюнхенской "Баварии" по итогам ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (4:3). Несмотря на итоговый успех немецкого клуба, поведение болельщиков и организационные просчеты на футбольном стадионе стали поводом для разбирательства.

Как сообщает İdman.Biz, мюнхенский клуб обвиняется в четырех различных нарушениях правил:

  • Нарушение общественного порядка со стороны болельщиков;

  • Блокирование общественных проходов на трибунах;

  • Бросание посторонних предметов на игровое поле;

  • Демонстрация сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию (анти-УЕФА баннер).

В ходе напряженного противостояния "Бавария" одержала победу с общим счетом 6:4 по сумме двух встреч. В полуфинале турнира подопечные Венсана Компани встретятся с французским "ПСЖ". Ожидается, что решение по штрафным санкциям или частичному закрытию трибун будет принято до начала полуфинальных матчей.

İdman.Biz
