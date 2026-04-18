Аллегри и Почеттино - приоритетные кандидаты на пост тренера "Реала"

Мадридский "Реал" на фоне отсутствия трофеев второй год подряд и вылета из Лиги чемпионов начал официальный поиск нового главного тренера, рассматривая Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино в качестве приоритетных замен Альваро Арбелоа.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание L’Équipe, положение нынешнего наставника стало критическим из-за поражения в гонке за титул Ла Лиги. В шорт-лист президента Флорентино Переса вошли два опытных специалиста: Аллегри, возглавляющий "Милан", и Почеттино, работающий со сборной США.

Клуб уже приступил к предварительному анализу контрактов обоих кандидатов.