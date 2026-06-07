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Португалия победила Чили в матче с двумя удалениями - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 00:20
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Португалия победила Чили в матче с двумя удалениями - ВИДЕО

Сборная Португалии обыграла национальную команду Чили в товарищеском матче — 2:1. Встреча прошла на стадионе "Эштадиу Насьонал ду Жамор" в Лиссабоне.

У португальцев отличились Гонсалу Гедеш (58-я минута) и Бруно Фернандеш (75-я минута).

Один мяч чилийцев в добавленное время отыграл Лукас Сепеда.

В концовке первого тайма на поле возникла массовая потасовка, в ходе которой португалец Рафаэл Леау ударил по лицу чилийца Ивана Романа. Оба игрока получили по красной карточке.

Португальский нападающий Криштиану Роналду начал игру в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Португалия выступит на чемпионате мира-2026 в США, Канаде и Мексике. Сборная попала в одну группу с национальными командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Чилийцы не отобрались на турнир.

İdman.Biz
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