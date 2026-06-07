Мбаппе раскритиковал использование игроков сборной Франции в рекламе букмекеров

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе и несколько его товарищей по команде недовольны использованием их изображений при рекламе конторы спортивных ставок. Напряженность возникла на фоне спора об управлении правами на использование изображения.

"Нездоровая идея, пропаганда ставок на спорт… Мы французская национальная команда, мы источник вдохновения", — приводит слова Мбаппе İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe.

Килиан Мбаппе, Райан Шерки, Усман Дембеле, Майкл Олисе и Дезире Дуэ оказались в числе футболистов, которые фигурируют в рекламе, опубликованной сайтом букмекерской конторы. Сообщается, что Мбаппе и Шерки оказались в числе тех, кто меньше всего оценил эту идею.