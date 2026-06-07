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В США допрашивали нападающего сборной Ирака на протяжении семи часов

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 01:20
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В США допрашивали нападающего сборной Ирака на протяжении семи часов

Сотрудники службы безопасности аэропорта О'Хара в Чикаго, штат Иллинойс, задержали и допрашивали иракского нападающего Аймена Хусссейна на протяжении семи часов после того, как сборная Ирака прибыла в Соединённые Штаты для участия в чемпионате мира 2026 года, сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

Иракская делегация совершила ряд попыток, чтобы добиться освобождения игрока, но они оказались безуспешными. Аймен Хуссейн был освобожден только после семи часов допроса в аэропорту. Сообщается, что произошла путаница с другим гражданином Ирака, подозреваемым в террористической деятельности.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

İdman.Biz
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