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УЕФА продлил отстранение российских клубов

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 01:40
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УЕФА продлил отстранение российских клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продлил отстранение российских клубов до лета 2027 года.

Как передает İdman.Biz, это следует из документов организации, размещенных на ее сайте.

Исполком УЕФА внес изменения в список участников еврокубков на следующий сезон. Это было связано с продолжающимся отстранением российских клубов и сборных от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.

По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов союза. Согласно регламенту, это дало бы ей право делегировать четыре клуба для участия в еврокубках.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА с февраля 2022 года из-за войны в Украине.

İdman.Biz
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