Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продлил отстранение российских клубов до лета 2027 года.

Как передает İdman.Biz, это следует из документов организации, размещенных на ее сайте.

Исполком УЕФА внес изменения в список участников еврокубков на следующий сезон. Это было связано с продолжающимся отстранением российских клубов и сборных от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.

По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов союза. Согласно регламенту, это дало бы ей право делегировать четыре клуба для участия в еврокубках.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА с февраля 2022 года из-за войны в Украине.