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Англия минимально обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2026 02:00
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Англия минимально обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Англии и Новой Зеландии. Игра прошла на стадионе "Реймонд Джеймс" (Тампа, США). В качестве главного арбитра встречи выступила Натали Саймон. Игра закончилась победой "трех львов" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Харри Кейн. Нападающий сборной Англии отличился в конце первого тайма, на 45+3-й минуте.

Национальные команды Англии и Новой Зеландии примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Сборная Англии выступит в группе L, ее соперниками станут Хорватия, Гана и Панама. Новая Зеландия сыграет в группе G с национальными командами Египта, Ирана и Бельгии.

İdman.Biz
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