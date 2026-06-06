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Яя Туре станет главным тренером "Слована" — СМИ

Мировой футбол
Новости
6 Июня 2026 22:56
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Яя Туре станет главным тренером "Слована" — СМИ

Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре согласовал условия сотрудничества с братиславским "Слованом", специалист станет главным тренером команды.

Работа со "Слованом" станет первой для Туре в роли главного тренера. Ожидается, что его помощником станет Даррен О'Ди, ранее работавший в "Селтике" и "Суонси Сити", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

Ранее Туре работал в академии "Тоттенхэм Хотспур", а также трудился в роли помощника тренера в бельгийском "Стандарде" и сборной Саудовской Аравии.

По итогам сезона-2025/2026 "Слован" стал чемпионом Словакии. Команда является 27-кратным чемпионом страны, если учитывать и титулы времен Чехословакии.

İdman.Biz
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