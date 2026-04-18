"Челси" готов воспользоваться вылетом конкурентов

Футбольный клуб "Челси" следит за ситуацией в нижней части таблицы английской Премьер-лиги и готов усилиться за счет игроков конкурентов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Саймона Филлипса, лондонский клуб рассматривает возможность подписания Мохаммеда Кудуса и Лукаса Бергвалля из "Тоттенхэма", а также Джаррода Боуэна из "Вест Хэма".

Отмечается, что трансферы могут стать более доступными в случае вылета этих команд в Чемпионшип, поскольку футболисты могут покинуть клубы по сниженной цене.

На данный момент "Тоттенхэм" находится в зоне вылета, занимая 18-е место с 30 очками, тогда как "Вест Хэм" располагается на 17-й позиции с 32 баллами, находясь на границе зоны спасения.