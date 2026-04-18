"Барселона" - приоритет для защитника "Интера"

Защитник "Интера" Алессандро Бастони находится в сфере интересов сразу нескольких топ-клубов Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, "Ливерпуль" и "Челси" проявляют интерес к 27-летнему футболисту, однако сам игрок сосредоточен на возможном переходе в "Барселону".

По информации источника, "Интер" хотел бы сохранить одного из своих лидеров, но переговоры о новом контракте пока не принесли результата. В то же время каталонский клуб активно работает над усилением линии обороны.

В текущем сезоне Бастони провел 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Интером" действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 70 млн евро.