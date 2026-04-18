"Санкт-Паули" упустил победу в матче с "Кельном"

Футбольный клуб "Санкт-Паули" не сумел удержать победу в матче 30-го тура чемпионата Германии против "Кельна".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:1. Первый тайм прошел без забитых мячей, несмотря на попытки обеих команд открыть счет.

Во второй половине хозяева вышли вперед - на 70-й минуте отличился Карол Метс после передачи Хауке Валя. Однако удержать преимущество "Санкт-Паули" не смог.

Незадолго до финального свистка "Кельн" сравнял счет - Джан-Лука Вальдшмидт реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

После этой игры "Санкт-Паули" с 26 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги, а "Кельн", набрав 31 балл, располагается на 12-й позиции.