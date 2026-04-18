"Реал" нацелился на защитника "Арсенала"

Футбольный клуб "Реал" проявляет интерес к защитнику "Арсенала" Юрриену Тимберу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, мадридский клуб рассматривает нидерландца в качестве усиления правого фланга обороны на фоне возможного ухода Дани Карвахаля, который может стать свободным агентом уже ближайшим летом.

По информации источника, "Арсенал" готов рассмотреть предложения по 24-летнему футболисту, однако рассчитывает получить за него не менее 85-100 млн евро.

Тимбер выступает за лондонский клуб с лета 2023 года. За это время он провел 94 матча, забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.