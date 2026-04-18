20 Апреля 2026
RU

Игрок или сотрудник "Манчестер Сити" выставил на аукцион медали требла

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2026 01:38
64
Один из игроков или сотрудников "Манчестер Сити" выставил на аукцион комплект медалей сезона-2022/2023.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail Sport, речь идет о коллекции наград, полученных в сезоне, когда клуб оформил требл, выиграв три турнира.

По информации источника, аукционный дом подтвердил подлинность медалей, отметив, что они являются официальным комплектом. Начальная ставка составит 30 тысяч фунтов стерлингов, при этом ожидается, что итоговая сумма продажи может достигнуть от 50 до 80 тысяч фунтов.

Напомним, в сезоне-2022/2023 "Манчестер Сити" стал победителем английской Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов УЕФА.

İdman.Biz
Тэги:

