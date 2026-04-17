Суперлига Турции: "Фенербахче" упустил победу - ВИДЕО

Футбольнй клуб "Фенербахче" потерял очки в домашнем матче 30-го тура чемпионата Турции против "Ризеспора".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 2:2. Первый тайм прошел без забитых мячей, а после перерыва счет открыли гости - на 47-й минуте отличился Али Соу.

Ситуация изменилась после удаления защитника "Ризеспора" Самета Акайдына, который получил вторую желтую карточку на 72-й минуте. В большинстве "Фенербахче" усилил давление и сумел перевернуть ход игры: на 80-й минуте Андерсон Талиска реализовал пенальти, а на 86-й Керем Актюркоглу вывел хозяев вперед.

Однако удержать победу "Фенербахче" не смог. На 90+8-й минуте Сагнан сравнял счет, лишив хозяев важной победы.