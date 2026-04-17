17 Апреля 2026 22:20
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в полузащитнике сборной Японии

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к центральному полузащитнику "Лидс Юнайтед" и сборной Японии Ао Танаке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, английский клуб рассматривает возможность подписания 27-летнего хавбека в летнее трансферное окно.

По информации источника, "Лидс" может запросить за игрока около 17 млн евро. Сам футболист не против сменить клуб по окончании сезона. При этом конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Танаки могут составить "Ньюкасл" и "Эвертон".

В текущем сезоне японский полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола. Его контракт с "Лидс Юнайтед" рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 10 млн евро. За национальную сборную Японии Танака сыграл 37 матчей.

