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Итан Ампаду подписал новое долгосрочное соглашение с "Лидс Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 19:40
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Итан Ампаду подписал новое долгосрочное соглашение с "Лидс Юнайтед"

Капитан "Лидс Юнайтед" Итан Ампаду подписал новое долгосрочное соглашение с клубом. Новый контракт полузащитника рассчитан до лета 2030 года.

На счету игрока 126 игр за "Лидс" и три забитых мяча. По результатам сезона-2025/2026 он получил награды "Игрок года" и "Игрок года, по мнению самих футболистов".

"Мы хотим продолжать двигаться вперед, но знаем, насколько это будет сложно – это Премьер-лига. Я хочу быть частью этого. Хочу участвовать в развитии "Лидс Юнайтед", не только я сам, но и игроки, которые у нас есть.

Знаю, что болельщики ценят и любят поддерживать игрока, который выкладывается на полную. Именно это я и демонстрирую. Я стараюсь делать это в каждой встрече. Я хочу отдать все силы, чтобы выиграть футбольный матч и показать свою лучшую игру. Знаю, как сильно болельщики любят этот клуб и этот город. Поэтому то, что игроки, клуб и болельщики движутся в одном направлении, — это невероятно", — приводит слова Ампаду официальный сайт клуба.

İdman.Biz
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