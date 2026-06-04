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Андони Ираола — новый главный тренер "Ливерпуля"

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 22:58
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Андони Ираола — новый главный тренер "Ливерпуля"

"Ливерпуль" на официальном сайте объявил о назначении Андони Ираолы на пост главного тренера команды, сообщает İdman.Biz.

Ранее стало известно, что испанский специалист подпишет контракт, рассчитанный на два года. 30 мая "Ливерпуль" объявил об уходе с поста главного тренера Арне Слота.

Последним клубом 43-летнего специалиста стал "Борнмут", который он покинул по окончании минувшего сезона. Под руководством Ираолы "вишни" набрали 57 очков и расположились на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. "Ливерпуль" с 60 очками занял пятое место. Испанец возглавлял "Борнмут" с лета 2023 года.

İdman.Biz
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