4 Июня 2026
RU

Перед финалом Азербайджан-Украина состоялся товарищеский матч с участием Тотти

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 22:28
13
Перед финалом Азербайджан-Украина состоялся товарищеский матч с участием Тотти

На проходящем в Словакии чемпионате Европы по мини-футболу перед финалом состоялся товарищеский матч с участием бывшего капитана сборной Италии Франческо Тотти.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, команда Тотти встретилась с коллективом Адама Берги на арене Tipos Arena. Встреча завершилась победой команды экс-футболиста Италии со счетом 8:7.

В матче также приняли участие бывший грузинский футболист Нугзар Квиртия, ранее выступавший в чемпионате Азербайджана, и экс-игрок турецкого "Фенербахче" Мирослав Стох.

Отмечается, что в финале турнира встретятся сборные Азербайджана и Украины. Начало матча - в 22:30 по бакинскому времени.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Итан Ампаду подписал новое долгосрочное соглашение с "Лидс Юнайтед"
19:40
Мировой футбол

Итан Ампаду подписал новое долгосрочное соглашение с "Лидс Юнайтед"

На счету игрока 126 игр за "Лидс" и три забитых мяча
Члены семьи Глэйзеров могут продать свои акции "Манчестер Юнайтед"
18:38
Мировой футбол

Члены семьи Глэйзеров могут продать свои акции "Манчестер Юнайтед"

Два года назад семья продала примерно 29% своих акций Джиму Рэтклиффу
"Манчестер Сити" может подать в суд из-за заявлений о Холанде
15:39
Мировой футбол

"Манчестер Сити" может подать в суд из-за заявлений о Холанде

Клуб недоволен использованием имени норвежца в предвыборной кампании Энрике Рикельме

Моуринью подал жалобу в ЕСПЧ из-за наказаний в Турции
15:21
Мировой футбол

Моуринью подал жалобу в ЕСПЧ из-за наказаний в Турции

Португалец оспаривает решения дисциплинарных органов турецкого футбола

Капитан "Сабаха" покинул клуб
14:39
Мировой футбол

Капитан "Сабаха" покинул клуб

Амин Сеидиев завершил пятилетний этап карьеры в бакинской команде

Вингер "Лейпцига" не исключил переход в "ПСЖ"
11:39
Мировой футбол

Вингер "Лейпцига" не исключил переход в "ПСЖ"

Ян Диоманде признался, что с детства симпатизирует французскому клубу

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу
3 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная обыграла Сербию в серии пенальти и сыграет за титул с Украиной