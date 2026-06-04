Перед финалом Азербайджан-Украина состоялся товарищеский матч с участием Тотти

На проходящем в Словакии чемпионате Европы по мини-футболу перед финалом состоялся товарищеский матч с участием бывшего капитана сборной Италии Франческо Тотти.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, команда Тотти встретилась с коллективом Адама Берги на арене Tipos Arena. Встреча завершилась победой команды экс-футболиста Италии со счетом 8:7.

В матче также приняли участие бывший грузинский футболист Нугзар Квиртия, ранее выступавший в чемпионате Азербайджана, и экс-игрок турецкого "Фенербахче" Мирослав Стох.

Отмечается, что в финале турнира встретятся сборные Азербайджана и Украины. Начало матча - в 22:30 по бакинскому времени.