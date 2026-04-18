"Тулуза" вдесятером упустила ничью в матче с "Лансом"

18 Апреля 2026 00:57
Футбольный клуб "Ланс" одержал волевую победу над "Тулузой" в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 3:2. Гости активно начали игру и уже на 6-й минуте вышли вперед благодаря голу Кристиана Кассереса. Вскоре Сени Кумбасса удвоил преимущество "Тулузы".

Однако ситуация резко изменилась после удаления Янна Гбоу, оставившего свою команду вдесятером. Получив численное преимущество, "Ланс" начал постепенно переламывать ход встречи.

На 61-й минуте отличился Сауд Абдулхамид, сократив отставание, затем Адриен Томассон сравнял счет. Победный мяч хозяева забили уже в компенсированное время - автором гола стал Исмаэло Ганью.

После этой победы "Ланс" с 62 очками занимает второе место в таблице Лиги 1, тогда как "Тулуза" с 37 баллами располагается на десятой позиции.

Новости по теме

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе
20:04
Мировой футбол

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе

Лиссабонцы не проиграли ни одного матча, но рискуют упустить чемпионство

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"
19:16
Мировой футбол

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"

Главный тренер подчеркнул роль результата в борьбе за Лигу чемпионов и эмоциональный контекст матча
"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок
18:59
Мировой футбол

"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок

Мадридцы подсчитывают потери перед выездом к "Эльче"

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ
18:40
Мировой футбол

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ

Игрок останется на лечении в течение следующих нескольких дней
Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору
18:26
Мировой футбол

Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору

Ключевые футболисты хотят видеть у руля команды более опытного специалиста

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"
17:41
Мировой футбол

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"

Главный тренер английского клуба высоко оценил роль португальца

Рууд Гуллит объяснил проблемы итальянского футбола
16:59
Мировой футбол

Рууд Гуллит объяснил проблемы итальянского футбола

Знаменитый нидерландец не считает легионеров причиной кризиса национальной команды

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки