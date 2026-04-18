"Тулуза" вдесятером упустила ничью в матче с "Лансом"

Футбольный клуб "Ланс" одержал волевую победу над "Тулузой" в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 3:2. Гости активно начали игру и уже на 6-й минуте вышли вперед благодаря голу Кристиана Кассереса. Вскоре Сени Кумбасса удвоил преимущество "Тулузы".

Однако ситуация резко изменилась после удаления Янна Гбоу, оставившего свою команду вдесятером. Получив численное преимущество, "Ланс" начал постепенно переламывать ход встречи.

На 61-й минуте отличился Сауд Абдулхамид, сократив отставание, затем Адриен Томассон сравнял счет. Победный мяч хозяева забили уже в компенсированное время - автором гола стал Исмаэло Ганью.

После этой победы "Ланс" с 62 очками занимает второе место в таблице Лиги 1, тогда как "Тулуза" с 37 баллами располагается на десятой позиции.