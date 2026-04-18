Команда Лэмпарда обеспечила повышение в АПЛ

Футбольный клуб "Ковентри Сити" обеспечил себе выход в английскую Премьер-лигу по итогам сезона.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Фрэнка Лэмпарда сыграла вничью с "Блэкберн Роверс" (1:1) в матче 43-го тура Чемпионшипа, чего оказалось достаточно для досрочного повышения в классе.

В этой встрече хозяева открыли счет на 54-й минуте благодаря голу Мориситы, однако на 85-й минуте Томас восстановил равновесие и принес "Ковентри" важное очко.

На данный момент команда Лэмпарда набрала 86 очков в 43 матчах и возглавляет турнирную таблицу. Ближайший преследователь - "Ипсвич Таун" - отстает на 11 очков, имея при этом два матча в запасе.

Отметим, что Фрэнк Лэмпард возглавляет "Ковентри Сити" с ноября 2024 года. Под его руководством команда провела 79 матчей, одержав 43 победы и 16 раз сыграв вничью.