Защитник "Интера" повторил рекорд Серии А по ассистам за сезон

Защитник "Интера" Федерико Димарко отметился результативной передачей в матче 33-го тура чемпионата Италии против "Кальяри".

Как сообщает İdman.Biz, эта голевая передача стала для 28-летнего футболиста 16-й в текущем розыгрыше Серии А, что позволило ему повторить рекорд лиги по количеству ассистов за один сезон.

Ранее аналогичное достижение принадлежало бывшему игроку "Аталанты" Алехандро Гомесу.

В текущем сезоне Димарко провел 31 матч в чемпионате Италии, в которых также забил шесть голов. Его контракт с "Интером" рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 50 млн евро.