Анахита Башири: "Ключ к золоту - доверие внутри команды"

15 Апреля 2026 15:40
Анахита Башири: "Ключ к золоту - доверие внутри команды"

Женская сборная Азербайджана по спортивной гимнастике завоевала золото на этапе Кубка мира в бельгийском Пуурсе.

Одна из участниц команды Анахита Башири раскрыла причины успеха.

"Главной причиной нашей победы стало доверие друг к другу. Мы очень много работали вместе с тренерами, оттачивали синхронность, многократно повторяли элементы и постоянно тренировались. В таком виде спорта именно взаимопонимание и уверенность друг в друге играют решающую роль. В финале все команды были сильными. Особенно выделялись сборные Израиля и Португалии. Тем ценнее для нас эта победа. Завоевать золото Кубка мира — большая гордость. Поднимать флаг Азербайджана и побеждать на таком уровне — это незабываемые эмоции", - заявила Анахита Башири в комментариях Report.

Отметим, что в составе команды также выступали Назрин Зейниева и Захра Рашидова. Азербайджанская группа набрала 29,350 балла и заняла первое место.

Новости по теме

Сельджан Махсудова: "Попасть в топ-4 на чемпионате Европы - достойный результат"
14 Апреля 16:59
Гимнастика

Сельджан Махсудова: "Попасть в топ-4 на чемпионате Европы - достойный результат"

Гимнастка оценила выступление на чемпионате Европы

Азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на Кубке мира
13 Апреля 17:13
Гимнастика

Азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на Кубке мира

Команда победила на турнире в Бельгии

В Баку на Кубке мира по художественной гимнастике выступят более 40 стран
13 Апреля 14:40
Гимнастика

В Баку на Кубке мира по художественной гимнастике выступят более 40 стран

Турнир пройдет в Национальной гимнастической арене

Азербайджанские гимнасты завоевали "бронзу" в Братиславе
13 Апреля 09:25
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты завоевали "бронзу" в Братиславе

Команда поднялась на пьедестал международного турнира
Тофиг Алиев: "Жаль, что не смог сделать то, что задумал"
13 Апреля 01:00
Гимнастика

Тофиг Алиев: "Жаль, что не смог сделать то, что задумал"

Серебряный призер чемпионата Европы по тамблингу оценил свое выступление
Михаил Малкин: "Я рискнул, но не получилось" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
13 Апреля 00:00
Гимнастика

Михаил Малкин: "Я рискнул, но не получилось" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Чемпион мира по тамблингу о своем выступлении на чемпионате Европы

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 22:34
Гимнастика

Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Репортаж с последних двух дней чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу
Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС