Анахита Башири: "Ключ к золоту - доверие внутри команды"

Женская сборная Азербайджана по спортивной гимнастике завоевала золото на этапе Кубка мира в бельгийском Пуурсе.

Одна из участниц команды Анахита Башири раскрыла причины успеха.

"Главной причиной нашей победы стало доверие друг к другу. Мы очень много работали вместе с тренерами, оттачивали синхронность, многократно повторяли элементы и постоянно тренировались. В таком виде спорта именно взаимопонимание и уверенность друг в друге играют решающую роль. В финале все команды были сильными. Особенно выделялись сборные Израиля и Португалии. Тем ценнее для нас эта победа. Завоевать золото Кубка мира — большая гордость. Поднимать флаг Азербайджана и побеждать на таком уровне — это незабываемые эмоции", - заявила Анахита Башири в комментариях Report.

Отметим, что в составе команды также выступали Назрин Зейниева и Захра Рашидова. Азербайджанская группа набрала 29,350 балла и заняла первое место.