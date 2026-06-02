Определен состав сборной Азербайджана на Кубок мира по акробатической гимнастике

2 Июня 2026 17:28
Определен состав сборной Азербайджана на Кубок мира по акробатической гимнастике

Сборная Азербайджана определилась с составом на Кубок мира по акробатической гимнастике, который пройдет в Баку.

Как сообщили İdman.Biz в Федерации гимнастики Азербайджана, на домашнем турнире выступят семь представителей национальной команды.

За медали соревнований поборются мужские пары Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев и Сеймур Джафаров - Расул Сеидли. Также в турнире примет участие женская группа в составе Анахиты Башири, Захры Рашидовой и Назрин Зейниевой.

Кубок мира пройдет 5-7 июня на Национальной гимнастической арене.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены более чем из десяти стран.

