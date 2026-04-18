Серия А: "Интер" разгромил "Кальяри", "Сассуоло" обыграл "Комо" - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Футбольный клуб "Интер" одержал уверенную победу над "Кальяри" в матче 33-го тура чемпионата Италии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Джузеппе Меацца" завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Счет в игре был открыт на 52-й минуте - отличился Маркус Тюрам.

Уже через несколько минут преимущество миланцев увеличил Николо Барелла, а окончательный результат установил Петр Зелиньски, забив на 90+2-й минуте.

После этой победы "Интер" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, имея 78 очков. "Кальяри" с 33 баллами занимает 16-е место.

23:04

"Сассуоло" одержал победу над "Комо" в матче 33-го тура чемпионата Италии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. "Сассуоло" открыл счет на 42-й минуте - после передачи Мбалы Нзолы отличился Кристиан Вольпато. Уже через две минуты сам Нзола удвоил преимущество своей команды.

Перед перерывом "Комо" сумел сократить отставание благодаря голу Николаса Паса. Во втором тайме гости активно пытались отыграться, однако "Сассуоло" сумел удержать победный счет.

После этого результата "Комо" с 58 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Сассуоло", набрав 45 баллов, поднялся на девятую позицию.