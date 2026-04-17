"Барселона" нацелилась на Гримальдо

Спортивный директор "Барселоны" Деку рассматривает защитника "Байера" Алехандро Гримальдо в качестве одной из главных трансферных целей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, в каталонском клубе считают, что 30-летний футболист способен составить конкуренцию Алексу Бальде на левом фланге обороны.

По информации источника, изначально "Байер" рассчитывал выручить за игрока 30-35 млн евро, однако сумма может снизиться до 25 млн евро. Это связано с желанием самого Гримальдо вернуться в "Барселону", а также с тем, что его контракт с немецким клубом действует до лета 2027 года.

Отметим, что Гримальдо является воспитанником академии "Барселоны". В текущем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет около 24 млн евро.