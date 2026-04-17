Арне Слот пообещал "Ливерпулю" светлое будущее без Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал планы клуба на предстоящее летнее трансферное окно 2026 года. Несмотря на поражение от "ПСЖ" (0:2) в Лиге чемпионов и текущее пятое место в турнирной таблице АПЛ, голландский специалист сохраняет оптимизм относительно перспектив команды.

Как сообщает İdman.Biz, Слот подчеркнул, что матч против парижан, несмотря на результат, продемонстрировал способность команды конкурировать с элитой европейского футбола. Однако тренер признал, что уход таких столпов обороны и атаки, как Эндрю Робертсон и Мохамед Салах, требует решительных действий на рынке.

"Будущее выглядит светлым для тех людей, кто посмотрел домашний матч против "ПСЖ". Команда показала, что может конкурировать с лучшими в Европе. Это уже очень сильная команда, но ей нужны некоторые изменения после ухода Робертсона и Салаха. Я не думаю о количестве трансферов, я думаю о конкретных зонах. Давайте сначала посмотрим, что произойдет летом", — цитирует слова Слота официальный сайт клуба.

На данный момент мерсисайдцы занимают 5-ю строчку в чемпионате Англии, имея в активе 52 очка после 32 туров. Предстоящее лето станет определяющим для Слота, которому предстоит интегрировать новых игроков в систему "sell to buy", принятую руководством FSG.