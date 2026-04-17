17 Апреля 2026 17:46
"Бавария" готовит мегатрансфер Рафаэля Леау из "Милана"

Мюнхенская "Бавария" проявляет серьезный интерес к футболисту итальянского "Милана" Рафаэлю Леау. Португальский форвард, долгое время считавшийся неприкосновенным активом "россонери", может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz, основной причиной возможной продажи игрока стали его испортившиеся отношения с клубом и фанатами в последние месяцы. Напряженная атмосфера вокруг футболиста вынуждает руководство "Милана" рассмотреть варианты расставания с лидером атаки. Сообщается, что итальянская сторона готова отпустить португальца за сумму в районе 80 млн евро.

Помимо "Баварии", за ситуацией внимательно следит "Манчестер Юнайтед". Английский клуб также заинтересован в услугах Леау и готов составить конкуренцию мюнхенцам в борьбе за подпись футболиста. Для "Баварии" этот трансфер может стать ключевым элементом усиления атакующей линии после вылета из Лиги чемпионов.

