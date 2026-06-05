5 Июня 2026
RU

Секретной целью Переса может являться Майкл Олисе

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2026 17:29
9
Секретной целью Переса может являться Майкл Олисе

Футбольный клуб "Реал" может попытаться подписать вингера "Баварии" Майкла Олисе после президентских выборов в мадридском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, Флорентино Перес в случае переизбрания готовит предложение по французскому футболисту на сумму около 150 миллионов евро.

Ранее Перес заявил, что во вторник намерен сделать крупное предложение клубу Лиги чемпионов по неназванному игроку. По его словам, сумма трансфера может стать рекордной в истории "Реала" и составить не менее 150 миллионов евро.

При этом президент мадридского клуба публично отрицал, что речь идет об Олисе. Он также исключал варианты с Эрлингом Холандом, Харри Кейном и Жереми Доку.

Несмотря на это, The Telegraph утверждает, что именно вингер "Баварии" является целью мадридцев. AS также отмечает, что кандидатуру Олисе нельзя полностью исключать, хотя среди возможных вариантов называются и полузащитники "ПСЖ" Витинья и Жоау Невеш.

Олисе выступает за "Баварию" и связан с мюнхенским клубом контрактом до 2029 года. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 150 миллионов евро.

Отмечается, что французский вингер произвел сильное впечатление на руководство "Реала" в матчах Лиги чемпионов против мадридского клуба.

Выборы президента "Реала" пройдут 7 июня.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мауро Икарди выиграл суд у Ванды Нары
16:25
Мировой футбол

Мауро Икарди выиграл суд у Ванды Нары

Суд отклонил требование бывшей супруги о выплате 250 тысяч евро в месяц

Кессье сбил арбитра во время матча с Францией - ВИДЕО
15:08
Мировой футбол

Кессье сбил арбитра во время матча с Францией - ВИДЕО

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара случайно принял судью за соперника

"Арсенал" передал использованные футбольные гетры приюту для животных
14:07
Мировой футбол

"Арсенал" передал использованные футбольные гетры приюту для животных - ВИДЕО

Экипировка игроков помогает ухаживать за лошадьми, пони и ослами

Суд отклонил иск Моуринью против "Галатасарая"
13:52
Мировой футбол

Суд отклонил иск Моуринью против "Галатасарая"

Португальский специалист требовал компенсацию в размере около 2 млн лир

Глава "Манчестер Сити": "Мы еще не достигли своего пика"
12:01
Мировой футбол

Глава "Манчестер Сити": "Мы еще не достигли своего пика"

Аль Мубарак объяснил, как Гвардиола изменил ДНК клуба

В честь победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов в Париже переименовали 14 улиц
11:46
Мировой футбол

В честь победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов в Париже переименовали 14 улиц - ВИДЕО

Имена футболистов клуба появились на стилизованных адресных табличках в разных районах города

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии