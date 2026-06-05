Секретной целью Переса может являться Майкл Олисе

Футбольный клуб "Реал" может попытаться подписать вингера "Баварии" Майкла Олисе после президентских выборов в мадридском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, Флорентино Перес в случае переизбрания готовит предложение по французскому футболисту на сумму около 150 миллионов евро.

Ранее Перес заявил, что во вторник намерен сделать крупное предложение клубу Лиги чемпионов по неназванному игроку. По его словам, сумма трансфера может стать рекордной в истории "Реала" и составить не менее 150 миллионов евро.

При этом президент мадридского клуба публично отрицал, что речь идет об Олисе. Он также исключал варианты с Эрлингом Холандом, Харри Кейном и Жереми Доку.

Несмотря на это, The Telegraph утверждает, что именно вингер "Баварии" является целью мадридцев. AS также отмечает, что кандидатуру Олисе нельзя полностью исключать, хотя среди возможных вариантов называются и полузащитники "ПСЖ" Витинья и Жоау Невеш.

Олисе выступает за "Баварию" и связан с мюнхенским клубом контрактом до 2029 года. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 150 миллионов евро.

Отмечается, что французский вингер произвел сильное впечатление на руководство "Реала" в матчах Лиги чемпионов против мадридского клуба.

Выборы президента "Реала" пройдут 7 июня.