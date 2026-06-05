Кессье сбил арбитра во время матча с Францией - ВИДЕО

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье отметился необычным эпизодом в товарищеском матче против Франции.

Как сообщает İdman.Biz, в концовке первого тайма футболист случайно столкнулся с главным арбитром встречи Себастьяном Гишамером.

Во время атаки Кессье не заметил австрийского рефери и нанес ему удар плечом. После столкновения арбитр оказался на газоне.

Несмотря на инцидент, матч был продолжен без серьезных последствий.

Встреча состоялась во французском Нанте и завершилась победой сборной Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.

В составе французов отличился Райан Шерки, а за победителей голы забили Кела Дуэ и Амад Диалло.