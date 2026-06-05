5 Июня 2026
RU

Кессье сбил арбитра во время матча с Францией - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2026 15:08
19
Кессье сбил арбитра во время матча с Францией - ВИДЕО

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье отметился необычным эпизодом в товарищеском матче против Франции.

Как сообщает İdman.Biz, в концовке первого тайма футболист случайно столкнулся с главным арбитром встречи Себастьяном Гишамером.

Во время атаки Кессье не заметил австрийского рефери и нанес ему удар плечом. После столкновения арбитр оказался на газоне.

Несмотря на инцидент, матч был продолжен без серьезных последствий.

Встреча состоялась во французском Нанте и завершилась победой сборной Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.

В составе французов отличился Райан Шерки, а за победителей голы забили Кела Дуэ и Амад Диалло.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Арсенал" передал использованные футбольные гетры приюту для животных
14:07
Мировой футбол

"Арсенал" передал использованные футбольные гетры приюту для животных - ВИДЕО

Экипировка игроков помогает ухаживать за лошадьми, пони и ослами

Суд отклонил иск Моуринью против "Галатасарая"
13:52
Мировой футбол

Суд отклонил иск Моуринью против "Галатасарая"

Португальский специалист требовал компенсацию в размере около 2 млн лир

Глава "Манчестер Сити": "Мы еще не достигли своего пика"
12:01
Мировой футбол

Глава "Манчестер Сити": "Мы еще не достигли своего пика"

Аль Мубарак объяснил, как Гвардиола изменил ДНК клуба

В честь победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов в Париже переименовали 14 улиц
11:46
Мировой футбол

В честь победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов в Париже переименовали 14 улиц - ВИДЕО

Имена футболистов клуба появились на стилизованных адресных табличках в разных районах города

Ираола пообещал "Ливерпулю" более зрелищный футбол
11:18
Мировой футбол

Ираола пообещал "Ливерпулю" более зрелищный футбол

Эксперт сравнил подход нового тренера с работой Арне Слота
Шерки объяснил свою необычную позу на фото с Макроном
11:03
Мировой футбол

Шерки объяснил свою необычную позу на фото с Макроном - ФОТО

Полузащитник сборной Франции заявил, что хотел проявить уважение к министру спорта

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии