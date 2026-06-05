Кессье сбил арбитра во время матча с Францией - ВИДЕО

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье отметился необычным эпизодом в товарищеском матче против Франции.
Как сообщает İdman.Biz, в концовке первого тайма футболист случайно столкнулся с главным арбитром встречи Себастьяном Гишамером.
Во время атаки Кессье не заметил австрийского рефери и нанес ему удар плечом. После столкновения арбитр оказался на газоне.
Несмотря на инцидент, матч был продолжен без серьезных последствий.
Встреча состоялась во французском Нанте и завершилась победой сборной Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.
В составе французов отличился Райан Шерки, а за победителей голы забили Кела Дуэ и Амад Диалло.