Семья Глейзеров может продать часть акций "Манчестер Юнайтед"

Семья Глейзеров рассматривает возможность продажи части принадлежащих ей акций "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bloomberg, некоторые представители американской семьи, контролирующей клуб более 20 лет, могут сократить свое участие в капитале английского гранда.

По данным источника, часть членов семьи также пытается убедить других акционеров полностью продать свои доли.

Напомним, что в 2023 году британский миллиардер Джим Рэтклифф приобрел у семьи Глейзеров 25 процентов акций "Манчестер Юнайтед" за 1,25 миллиарда фунтов стерлингов. Несмотря на это, семья по-прежнему остается основным акционером клуба.

Семья Глейзеров считается одной из наиболее известных бизнес-династий США. Основу ее состояния составляют инвестиции в недвижимость, торговые центры и другие активы.

Глава семьи Малкольм Глейзер приобрел "Манчестер Юнайтед" в 2005 году примерно за 790 миллионов фунтов стерлингов. Тогда сделка вызвала широкий резонанс, поскольку значительная часть покупки была профинансирована за счет кредитов, что привело к массовым протестам болельщиков клуба.