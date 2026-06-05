5 Июня 2026
RU

Семья Глейзеров может продать часть акций "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2026 20:31
13
Семья Глейзеров может продать часть акций "Манчестер Юнайтед"

Семья Глейзеров рассматривает возможность продажи части принадлежащих ей акций "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bloomberg, некоторые представители американской семьи, контролирующей клуб более 20 лет, могут сократить свое участие в капитале английского гранда.

По данным источника, часть членов семьи также пытается убедить других акционеров полностью продать свои доли.

Напомним, что в 2023 году британский миллиардер Джим Рэтклифф приобрел у семьи Глейзеров 25 процентов акций "Манчестер Юнайтед" за 1,25 миллиарда фунтов стерлингов. Несмотря на это, семья по-прежнему остается основным акционером клуба.

Семья Глейзеров считается одной из наиболее известных бизнес-династий США. Основу ее состояния составляют инвестиции в недвижимость, торговые центры и другие активы.

Глава семьи Малкольм Глейзер приобрел "Манчестер Юнайтед" в 2005 году примерно за 790 миллионов фунтов стерлингов. Тогда сделка вызвала широкий резонанс, поскольку значительная часть покупки была профинансирована за счет кредитов, что привело к массовым протестам болельщиков клуба.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ювентус" объединился с крупнейшим в мире реслинг-промоушеном WWE
20:48
Мировой футбол

"Ювентус" объединился с крупнейшим в мире реслинг-промоушеном WWE

Итальянский клуб объявил о долгосрочном сотрудничестве

Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона в Испании
19:23
Мировой футбол

Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона в Испании

Звезда "Барселоны" помогла команде защитить чемпионский титул
"Галатасарай" решил продлить контракт с Оканом Буруком
18:46
Мировой футбол

"Галатасарай" решил продлить контракт с Оканом Буруком

Стороны близки к подписанию нового двухлетнего соглашения
Секретной целью Переса может являться Майкл Олисе
17:29
Мировой футбол

Секретной целью Переса может являться Майкл Олисе

"Реал" может предложить "Баварии" 150 миллионов евро за французского вингера

Мауро Икарди выиграл суд у Ванды Нары
16:25
Мировой футбол

Мауро Икарди выиграл суд у Ванды Нары

Суд отклонил требование бывшей супруги о выплате 250 тысяч евро в месяц

Кессье сбил арбитра во время матча с Францией - ВИДЕО
15:08
Мировой футбол

Кессье сбил арбитра во время матча с Францией - ВИДЕО

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара случайно принял судью за соперника

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии