Мауро Икарди выиграл суд у Ванды Нары

Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди добился победы в судебном споре с бывшей супругой Вандой Нарой по вопросу финансового содержания.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на FQmagazine, суд Милана отклонил требование Нары о выплате ежемесячного содержания в размере 250 тысяч евро (около 500 тысяч манатов).
Согласно решению суда, финансовое положение и личные доходы Нары были признаны достаточно высокими.
Отмечается, что судья пришел к выводу об отсутствии необходимости во временной материальной поддержке со стороны Икарди.
Судебное разбирательство стало очередным эпизодом в продолжающемся конфликте между бывшими супругами после их расставания.